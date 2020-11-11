تقع في هذه المحافظات.. تسليم 6 من مدارس النيل الجديدة بنسبة تنفيذ 95%

وجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء وتسليم ٦ مدارس جديدة فاقت نسبة تنفيذ معظمها ٩٥٪، وتقع في مدن السادات، وأسيوط الجديدة، والأقصر، ودمياط الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، وسرعة تشغيلها.

وحث رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم على استمرار الجهود الهادفة إلى الارتقاء بتلك المنظومة.

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