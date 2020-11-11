نشوى مصطفى توجه رسالة أمل بعد تعافيها من فيروس كورونا "فيديو"

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة خاصة للوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على المجهود الجبار المبذول في المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت "مصطفى" في مقطع فيديو قصير تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة: "ممتنة للدكتورة هالة زايد.. بشكر بلدي اني اتعالجت بدون اي مقابل.. بشكر الدكاترة كلهم".

وتابعت: "انا جيت المستشفى ودخلت مكنتش عارفة اتكلم ولا بنطق ووشي كان ازرق.. وخارجة وراجعة لبيتي وانا كويسة على رجلي بعد ما عرفت اني كنت قريبة جدا من الموت".

وأضافت: "الجنود الي هنا دول لا يقلوا عن الجنود الي وقفين على الحدود.. الدكاترة والممرضين الي هنا بقالهم شهرين مروحوش بيوتهم وسابين أطفالهم وأهلهم علشنا وعلشان بلادنا.. فلازم نشكرهم على مجهودهم الكبير الي بيعملوه علشان نعيش في سلام".



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كانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت خبر إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك" منذ أيام، ومن ثم استنجدت بوزارة الصحة بسبب تدهور حالتها حينها ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

