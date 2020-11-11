وزيرا «النقل» و«الرياضة» يزوران رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمكتبه الفريق كامل الوزير وزير النقل حيث تقدم بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ مؤكدا على ثقته فى قيام المجلس بدوره المنوط به وإثراء العملية التشريعية برئاسة قيادة بقيمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.





وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن صور التعاون مع مجلس الشيوخ لن تكون محدودة، ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وكافة الأعضاء قائلا:"أحنا مش هنتعاون مع مجلس الشيوخ، أحنا هناخد منه أوامر وتوجيهات وهنفذها مباشرة".

وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بزيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة له على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأكد على أن وجود المستشار عبدالرازق على رأس الغرفة الثانية يمثل إضافة كبيرة جداً لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون التام مع المجلس لتحقيق كل ما هو فى صالح الوطن.

من جانبه رحب رئيس مجلس الشيوخ بوزير الشباب والرياضة، مشددا على أنها فرصة أيضا لتهنئته بإنجازات الوزارة فى عهده.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئيين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.