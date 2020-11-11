نادر سعد : العاصمة الإدارية ستحدث نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطن

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون عاصمة مصر الإدارية فقط، أما العاصمة السياسية هى القاهرة كما هى، وسيكون هناك نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطن من قبل الحكومة.
وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "النصف الأول من عام 2021 سيشهد التشغيل التجريبى للعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل العاصمة الإدارية لا نستهدف منه نقل المكاتب من المكان القديم للحديث، بل هو نظام جديد ونقلة فى طريقة أداء الأعمال، ولن يكون على الطريقة التقليدية على الإطلاق، ولن يقوم المواطن الراغب فى الحصول على الخدمة، بالبحث عن إمضاء من مكتب لأخر، بل سيقوم بتقديم ورقه فى جهة واحدة وسيتم إنهاء الخدمة على الفور".
وقال: "المقار الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة مجهزة بالأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة، وسيساعد ذلك فى تسهيل آلية العمل الجديدة".
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