الهيئة الوطنية تتلقى 90 تظلما من مرشحين لم يحالفهم الحظ بسباق انتخابات...

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكثر من 90 تظلم من مرشحين لم يحالفهم الحظ بالحصول على الأغلبية المطلقة (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة)، والذين تظلموا من إجراءات الاقتراع والفرز التي تمت داخل 9468 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020، فإن الهيئة تفصل في التظلم المقدم من المرشحين في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ عرضه على الهيئة، وتخطر المرشح مقدم التظلم بقرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت نتائج الحصر العددي للجان العامة البالغ عددها 70 لجنة على مستوى 13 محافظة جرت فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

كما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التي تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التي أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالأوراق لتأكد منها.

وتحسب الهيئة الوطنية للانتخابات نصاب الفوز في الانتخاب وفقا لنص قانون مجلس النواب المتضمن في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإذا لم تتوفر الأغلبية لأي من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساو لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.