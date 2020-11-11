مكاتب #أبو_العينين تستكمل تركيب مواتير لرفع وتقوية المياه لمواطني مدينة المستقبل بالعجوزة

استكملت مكاتب خدمات المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، جهودها في خدمة أهالي الجيزة، حيث استكملت اليوم أعمال تركيب مواتير حديثة لرفع وتقوية المياه بمساكن مدينة المستقبل في العجوزة.

وتواصل مكاتب أبوالعينين، أعمالها في الجيزة والدقي والعجوزة نزولا على مطالب المواطنين، وتقديم الخدمات العاجلة لهم.