استكملت مكاتب خدمات المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، جهودها في خدمة أهالي الجيزة، حيث استكملت اليوم أعمال تركيب مواتير حديثة لرفع وتقوية المياه بمساكن مدينة المستقبل في العجوزة.
وتواصل مكاتب أبوالعينين، أعمالها في الجيزة والدقي والعجوزة نزولا على مطالب المواطنين، وتقديم الخدمات العاجلة لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكاتب #أبو_العينين تستكمل تركيب مواتير لرفع وتقوية المياه لمواطني مدينة المستقبل بالعجوزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.