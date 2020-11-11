البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا تواضروس تأتي في إطار التعارف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الزيارة جاءت في جو من الود والتقدير المتبادل بين الطرفين، واختتمت بالتقاط الصور التذكارية.
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