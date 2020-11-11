حالة الطقس اليوم الخميس مائل للبرودة مع استمرار انخفاض الحرارة (بيان بالدرجات)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة.
مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
قنا العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.
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