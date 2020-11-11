عصام الحضري بـ خطوبة ابنته في أجواء عائلية "صور"

احتفل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شاهندة، في أجواء عائلية بحضور أهالي العروسين فقط.

ونشر الحضري صور من حفل خطوبة ابنته، معقبًا عليها قائلًا: بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير أنتي وعمر حبيبي وابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة.. كبرتي يا شوشو وكبرتيني.

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الجدير بالذكر، أن عصام الحضري أعلن أكثر من مرة اعتزاله كرة القدم ولكنه يعود للملاعب فى حالة تلقيه عروض، وأيضا إعلانه أكثر من مرة جاهزيته للعودة للملاعب في حالة تلقيه عرض جيد.