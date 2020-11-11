كيف تساهم اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان في مواجهة الأطماع بغاز المتوسط؟ (فيديو)

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العلاقات بين مصر واليونان ممتدة عبر التاريخ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بدأت الأطماع الخارجية في منطقة شرق المتوسط بسبب الغاز الطبيعي ، واتفاقية ترسيم الحدود مع الدول المجاورة تواجه هذه الأطماع».

وأضاف «مصر أصبحت مركزا لتصدير الغاز بالمنطقة بعد منتدى غاز شرق المتوسط، والقاهرة لا تستورد الغاز من إسرائيل كما يردد البعض»، مشيرا إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي لليونان كونها ناقشت تطورات منطقة شرق المتوسط، والإرهاب باعتباره أزمة عالمية ليس لا علاقة بدين محدد.

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وأكمل «اليونان تدعم الموقف المصري لحل الأزمة الليبية، كما شملت الزيارة بحث تعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة».

