قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العلاقات بين مصر واليونان ممتدة عبر التاريخ.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بدأت الأطماع الخارجية في منطقة شرق المتوسط بسبب الغاز الطبيعي ، واتفاقية ترسيم الحدود مع الدول المجاورة تواجه هذه الأطماع».
وأضاف «مصر أصبحت مركزا لتصدير الغاز بالمنطقة بعد منتدى غاز شرق المتوسط، والقاهرة لا تستورد الغاز من إسرائيل كما يردد البعض»، مشيرا إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي لليونان كونها ناقشت تطورات منطقة شرق المتوسط، والإرهاب باعتباره أزمة عالمية ليس لا علاقة بدين محدد.
إقرأ أيضًا.. تقع في هذه المحافظات.. تسليم 6 من مدارس النيل الجديدة بنسبة تنفيذ 95%
وأكمل «اليونان تدعم الموقف المصري لحل الأزمة الليبية، كما شملت الزيارة بحث تعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تساهم اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان في مواجهة الأطماع بغاز المتوسط؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.