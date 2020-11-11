متحدث الوزراء: منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقال سعد اليوم الأربعاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «رئيس الوزراء منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، كونهم القادرين على تقدير الموقف بأرض الواقع واتخاذ القرارات المناسبة»، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التجارية قبل نهاية الشعر الجاري.
وأوضح أن قرار غلق المحال سيكون بصفة دائمة وليس مرتبطا بأزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق المحلات ابتداء من 1 ديسمبر، حيث ستختلف المواعيد بين المحافظات الساحلية والدلتا والوادي، فضلا عن اختلافها أيضا خلال فصلي الشتاء والصيف.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي متأخرة عن مواعيد المحلات التجارية.
ولفت إلى أن أزمة فيروس كورونا أرجأت خطوة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيتم ابتداء من العام المقبل، معلقا «بعد انتقال الحكومة ستصبح عملية انتقال الأوراق إلكترونية، حيث سيسلم المواطن أوراقه للجهة الأولى فقط.
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وأكمل «المباني الحكومية جزء أصيل من أصول الدولة التي سيتولى الصندوق السيادي إدارتها بكفاءة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية».
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