المصريين الأحرار يستنكر هجوم جدة الإرهابى : خارج عن مبادئ الإنسانية

وقال أحمد على حسن، مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار، إن الحادث استهدف مقبرة الخواجات، وسط حضور دبلوماسى، وعدد من موظفى القنصليات الأجنبية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم مجهولين.
وأضاف أن تلك الأعمال والممارسات الإرهابية خارجة عن مبادئ الإنسانية والحياة، وانتهاك صارخ للحرمات.
وأعرب حسن عن تضامن حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء وعموم المصريين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى المصاب.
كما أعرب عن تمنيات الحزب سرعة شفاء المصابين جراء الحادث الأليم، وأن يحفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع من كل شر.
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