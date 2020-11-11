المصريين الأحرار يستنكر هجوم جدة الإرهابى : خارج عن مبادئ الإنسانية

استهجن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بكافة عبارات الإدانة والتنديد الحادث الأثيم، الذى وقع فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، جراء انفجار عبوة ناسفة، استهدفت مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.





وقال أحمد على حسن، مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار، إن الحادث استهدف مقبرة الخواجات، وسط حضور دبلوماسى، وعدد من موظفى القنصليات الأجنبية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم مجهولين.

وأضاف أن تلك الأعمال والممارسات الإرهابية خارجة عن مبادئ الإنسانية والحياة، وانتهاك صارخ للحرمات.

وأعرب حسن عن تضامن حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء وعموم المصريين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى المصاب.

كما أعرب عن تمنيات الحزب سرعة شفاء المصابين جراء الحادث الأليم، وأن يحفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع من كل شر.