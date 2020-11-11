مدبولى يبحث مع اللجنة الطبية تطورات لقاحات فيروس كورونا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الطبية، لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة فى لقاحات فيروس كورونا، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات.





حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عقد هذا الاجتماع، من أجل مناقشة تطورات ملف اللقاحات التى تم الإعلان عنها، حتى يتسنى التحرك المبكر لمصر، لتأمين قدرٍ كافٍ من جرعات تلك اللقاحات، التى ستنجح فى الحصول على موافقة واعتماد منظمة الصحة العالمية.

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان عن موقف لقاح شركة " فايزر"، الذى يعتمد على استخدام تقنية mRNA، حيث أعلنت الشركة أنه تم تجربة اللقاح على 30 ألف متطوع فى الولايات المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وعقب ذلك أفادت الشركات أن المتطوعين عانوا بعد حصولهم على الجرعة الأولى من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم عقب ذلك إعلان الشركتين المنتجتين للقاحات، أنهما سيسعيان لتوسيع تجربتهما فى الولايات المتحدة، لتضم 43 ألف مشارك، وبالفعل حصلت الشركتان على التصريح ببدء اختبار اللقاح على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وبينت أنه فى 8 نوفمبر الجارى، تم التوصل إلى نتائج واعدة إثر تحليل نتائج أول 94 حالة لـ Covid-19 فى التجربة، لافتة إلى أنه من المتوقع حاليا أن تقدم شركة Pfizer طلبًا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ.

وقالت وزيرة الصحة: "من الضرورى أن يتم تحديد أهداف استراتيجية التطعيم، وبناء على ذلك يتم ترتيب الفئات السكانية، حسب أولوية الحصول على إمدادات اللقاح المحدودة، فى المرحلة الأولى من توافره، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأشارت إلى أن المنظمة، اقترحت أن تمنح البلدان الأولوية للفئات السكانية المعرضة للخطر، بحيث تقدم إليهم اللقاحات المتاحة أولاً، ثم تقدم إلى الفئات السكانية الأخرى.

وفى ختام الاجتماع، تمت الإحاطة بالاتفاق الذى تم التوصل إليه مع التحالف الدولى للقاحات والأمصال GAVI، بحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات، التى ستنجح فى الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية المستهدفة، والتى تضم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثرا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.