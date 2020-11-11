مطرانية ملوى : احتفالات شهر نوفمبر روحية وبلا تجمعات

قرر الأنبا ديميتريوس، أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، أن تكون احتفالات القديسين فى شهر نوفمبر، والتى تقام فى كنائس دير الملاك ميخائيل، ومارمينا ومارجرجس، احتفالات روحية تقتصر على الصلوات فى داخل الكنائس بنسبة 25% فقط.





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