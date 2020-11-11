احتفل دير القديس مكاريوس السكندرى بدمنهور، اليوم السبت، بعيد الرهبنة الـ58 للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى، حيث صلى القداس الإلهى وشاركه الصلاة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى للدير.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة 3 رهبان جدد بدير القديس مكاريوس السكندرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.