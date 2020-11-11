البابا تواضروس: محبة العالم آفة خطيرة تعوق الحياة الروحية للإنسان

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وأكد البابا تواضروس أن القديس يعقوب الرسول يقول في رسالته إن محبة العالم عداوة لله، وأن هناك صور كثيرة لمحبة العالم فالإنسان لا يراعى أبدا حياته الأبدية، موضحا أن الكتاب المقدس يؤكد "يا أبنى أعطيني قلبك" وهو ما يؤكد ضرورة أن يسكن الله داخل قلب الإنسان.
وتابع قائلا، إن هناك نماذج في الكتاب المقدس أحبت العالم مثل لوط الذي أحب أرض صدوم، وكذلك أخاب الملك وزوجته إيزابيل الذي أغتصب أرض نابوت اليزرعيلي، وكذلك ديماس الذي كان يخدم مع بولس الرسول، حيث قال عنه "ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر"، ويهوذا أيضا التلميذ الخائن وصار موصوم في التاريخ بأنه خائن.
وأشار البابا تواضروس إلى أن المحبة الشكلية والسلبية لا توصل الإنسان إلى شئ، لافتا إلى أنه عندما يردد الشماس خلال صلاة القداس "أيها الجلوس قفوا"، لا يقصد بها الوقوف فقط على القدمين أنما ينادى للكل أن يتوقفوا عن الخطية، ويتبعها قائلا، "وإلى الشرق انظروا"، وهو يقصد بها أن ينتبه إلى المجيء الثاني".
ونوه البابا تواضروس إلى أنه مهما بلغت محبة الإنسان للعالم فإنه لن ينتقع منها اى شئ، ولذلك يجب أن يحيا الإنسان وفقا للوصية، إلى جانب ممارسة سر الاعتراف الذى يجب أن يحضره الإنسان في مخضعه، وأن يتعهد الإنسان بأن يتوقف عن خطيته وأن يبدأ الإنسان حياة جديدة، لذلك سمى السر ب"التوبة والاعتراف" ، مشيرا إلى ضرورة أن يلاحظ الإنسان نفسه وأن يراجع الشخص مواقفه وسلوكه، بكل تدقيق وهى طرق تقوده إلى السماء.
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