التخطيط: 87 مليار دولار حجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العالم خلال 2019

شاركت اليوم الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "قيادة المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي" والتى أقيمت على هامش فعاليات قمة Techne 2020 والتى تُعقد بالإسكندرية.

وخلال كلمتها أوضحت خليل أن مشروع رواد 2030 تم تأسيسه تحت مظلة وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بهدف دعم الشباب فيما يخص الأفكار الريادية و استغلال الطاقات الأبداعية.

أضافت خليل أن المشروع يهدف أيضا إلى القضاء على البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن نسبة الشباب تمثل أكثر من 60 % من سكان مصر.

ولفتت خليل إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل فى مشروع رواد 2030 عبر ثلاثة محاور رئيسة هم محور التعليم ومحور أخر خاص بنشر فكر ريادة الأعمال والوعى من خلال حملات التوعية، بالإضافة إلى محور التوسع فى تأسيس حاضنات الأعمال.

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