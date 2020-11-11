نشوى مصطفى من مستشفى العزل: كنت على شفا الموت.. وبحمد ربنا إني في بلد اسمها مصر (فيديو)

نشرت وزارة الصحة فيديو للفنانة نشوى مصطفى، من داخل مستشفى العزل، بثت خلاله رسالة أمل بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا.

وقالت نشوى مصطفى خلال الفيديو: إنها تشكر الله بأنها في بلد اسمها مصر، بلد يعتبر المواطن وصحته رقم واحد فيه.

وأضافت أنها عندما اتصلت برقم 105 لم يسألها أحد عن وظيفتها أو مكانتها وإنما سألوها فقط عن رقمه القومي وعمرها، ولم تكن تتخيل أنها كانت ستعيش، حيث وصلت حالتها الصحية إلى وضع سئ وتحول لون وجهها إلى الأزرق، مقدمة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتابعت: "وصلت لمستشفى حكومية وكنت في أيدي أمينة والطاقم الطبي تعامل معي كتحدي وأنه يجب أن أعود إلى بيتي وولادي، ولم يكن هذا التعامل معي أنا وفقط، والناس كلها ربنا هيكرمها وهتنجوا، وربنا يكرم الاطقم الطبية والإدارية في مستشفيات العزل بينهم سيدات لديهم أطفال لم يتجاوزوا عامين".

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وأضافت: "كنت على شفا الموت وربنا نجاكي، وبشكر كل مستشفيات العزل لأنهم عايشيين جوا الوباء ولا أحد يكل أو يمل وكلهم عاوزين يثبتوا نجاحهم، كنت داخلة المستشفى مخنوقة ومش قادرة أتكلم ولكن دلوقتي بقيت أفضل".

