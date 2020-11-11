أحمد موسى: قبرص واليونان دافعتا عن 30 يونيو.. وأردوغان يشعل ليبيا (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان يسعى إلى إشعال الأزمة الليبية.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أردوغان يرغب في استمرار الصراع الليبي، ومصر رقم 1 في حل الأزمة»، مشيرا إلى أن مصر تعامل كافة الأشقاء الليبيين بمساواة.
وأضاف موسى «اليونان وقبرص دافعتا عن مصر بمنتهى القوة بعد ثورة 30 يونيو، والقاهرة لا تنسى موقف الدول التي وقفت معها وقت الشدة».
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وأشار إلى أن روسيا رفضت أي تواجد عسكري لأردوغان في أذريبجان.
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