القصة الكاملة لـ جريمة يوسف هاني وتهكمه على الدين الإسلامي

يوسف هاني تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديات تعليقاته المسيئة للدين الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم، ما تسبب في إشعال شرارة الغضب بين المسلمين.

نادى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة إتخاذ الإجراءات ومحاكمة يوسف هاني لما بدر منه، وبسرعة مكوكية اعتلى هاشتاج محاكمة ومقاضاة يوسف هاني الملقب بـ "جو" الصدارة.

محاكمة يوسف هاني



ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس الذي يدعى يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة المحادثة النصية المنسوبة لشخص يدعى يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حيث عجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أثار تعليق يوسف هاني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض قائلا: يجب #محاكمه_يوسف_هاني هو و كل من يهين أو يسب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يجب محاكمة كل من يسب الأديان والرموز الدينيه فى الإسلام أو فى المسيحية أو حتي اليهوديه خلافك يكون مع شخص و ليس مع أمه بأكلمها، مسلم مسيحي يهودي جميعا أهل كتاب".

