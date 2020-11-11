وسائل إعلام يونانية تشيد بزيارة الرئيس السيسي لأثينا (فيديو)

قال عبد الستار بركات، مدير مكتب الأهرام في اليونان، إن رئيس الوزراء اليوناني أشاد بدور مصر كمنارة للإسلام المعتدل ودورها في منع الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثينا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، «وسائل الإعلام اليونانية تشيد بزيارة الرئيس السيسي إلى أثينا»، مشيرا إلى أن رئيس وزراء اليونان أكد أن مصر من أكبر حلفاء الاتحاد الأوروبي.
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وأكد أن اليونان وقبرص دافعتا عن مصر خلال ثورة 30 يونيو، حينما حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تصدير معلومات خاطئة حول ثورة يونيو»، مشيرا إلى أن أردوغان يتبع سياسة عداونية مراوغة.
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