محبة العالم عداوة لله .. نص عظة البابا تواضروس الأسبوعية

وفيما يلى نص العظة:

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا رحمته ونعمته من الآن وإلى الأبد آمين.

الأسبوع الماضى تكلمنا عن "مركزية المحبة"، اليوم سوف نتكلم عن محبة العالم فى رسالة القديس يعقوب الرسول "مَحَبَّةَ الْعَالَمِ عَدَاوَةٌ للهِ" (يع4 : 4) من يستطيع أن يكون عدو لله؟!

سوف أتكلم معكم اليوم عن محبة العالم، ما معنى محبة العالم؟

هى آفة فى حياة الإنسان الروحية، الله خلق الإنسان كائن ينتمى إلى الله، والله ميزك عن سائر الخليقة أنه أعطاك نسمة حياة وأصبح بداخلك نسمة من الله، فأنت كائن حى تنتمى إلى الله وهذه قيمك.

والله استودع فيك هذه النسمة لتعيش وتنتمى له، ولكن هناك كثيرين يرتبطوا بالأرض وينسوا الله، وهذه هى محبة العالم، العالم له قوانينه ومبادئه ولكن أين الله فى حياتك؟ ونحن بدأنا فى شهر هاتور ونصوم فيه صوم الميلاد وفى نهاية سنة، فيجب أن يراجع الإنسان نفسه، وأن يكون قلبه مليان بالله وليس شكل، ويمكن أن يكون إنسان عايش له صورة التقوى.

ويجب أن نفرق بين محبة العالم فى (يع 4 : 4) و(يو 16 : 3 ) "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ"، وهنا أحب العالم أى أحب البشر الذى فى العالم، أحبهم من أجل خلاصهم، وهذا فضل وتعطف من الله الذى خلق الإنسان، لكن آية يعقوب هى محبة السلوك بسلوكيات العالم.

ويكون الإنسان مرتبط بالتراب ولا يعير اهتمامًا بالسماء، انتبه .. محبة العالم عداوة لله، وفى سفر المزامير (مز 45) "كل مجد ابنة الملك من الداخل"، ابنة الملك هى النفس البشرية مجدها فى داخلها من يد الله، المهم العمق وليس الصورة الخارجية وفى سفر الأمثال يقول "يَا ابْنِى أَعْطِنِى قَلْبَكَ" قلبك يكون ساكن فى الله والله ساكن فيك.

أمثلة من الكتاب المقدس:

1- فى العهد القديم نسمع عن لوط الذى أحب أرض سدوم وهى أرض خطية.

2- أخاب كان ملك وإيزابل زوجته الشريرة، يمتلك كل شىء، ولكن بجانب القصر يوجد قطعة أرض يملكها رجل فقير اسمه نابوت اليزرعيلى وترك أخاب كل ماعنده واغتصب أرض نابوت اليزرعيلى وكان هذا بتفكير زوجته الشريرة، لأنه أحب العالم وكل فكره فى التراب والأرض.

3- ديماس كان يخدم مع بولس الرسول ويقول عنه بولس الرسول "دِيمَاسَ قَدْ تَرَكَنِى إِذْ أَحَبَّ الْعَالَمَ الْحَاضِرَ" لم يحب خدمة المسيح ولم يحب الوصية.

4- يهوذا التلميذ الخائن وبرغم أنه رأى المعجزات والتعليم وحضر كل شىء، ولكنه أحب العالم الحاضر وباع سيده، أحب الفضة أكثر من محبته لسيده وصار موصوم فى التاريخ أنه التلميذ الخائن.

5- فى العهد القديم نقرأ عن عاخان ابن كرمى فى أيام يشوع فى قرية عاى، نسمع أنه يسرق "فِى وَسَطِكَ حَرَامٌ يَا إِسْرَائِيلُ"، وكان عاخان سبب أن الشعب ينهزم.

الخلاصة: أن الحياة السلبية والشكلية لا تنفع مع المسيح، وهذه آفة فى حياة الإنسان الروحية للأسف هؤلاء يعيشون فى صورة المحبة، ولذلك "مَحَبَّةَ الْعَالَمِ عَدَاوَةٌ للهِ" وأضع أمامك هذه الآية "لَهُمْ صُورَةُ التَّقْوَى، وَلكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّتَهَا"، عندما تعيش فى الحياة الحقيقية مع الله، لازم تنتبه لكل فعل أنت تفعله، فى القداس وتسمع "قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة" (ونحن لدينا علامة قبلة السلامة نسلم باليد)، وهذا قبل كورونا ونسلم على الذى بجانبنا، وهى ليست حركة شكلية فقبلة السلامة، هى أننى أصنع سلام مع أى إنسان حتى الذى لا أعرفه قلبى صافى من ناحية كل أحد، أما لو اكتفيت بالشكل للطقس بدون المعنى القلبى العميق فليس له فائدة، أن أسلم على شخص وقلبى ليس صافى بداخلى فهذه محبة العالم.

وفى القداس أيضًا يقول "أيها الجلوس قفوا" هذا ليس المقصود الوقوف الجسدى، ولكن المهم إن الإنسان العايش فى الخطية يبعد عنها وفى المزمور الأول "طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِى لَمْ يَسْلُكْ فِى مَشُورَةِ الأَشْرَارِ" هذا نفس التعبير، ليس مهم أن جسدى يقف، ولكن المهم أن حياتى تستقيم وأقف عن أى شر وانتبه لله، وتكملتها "وإلى الشرق انظروا" ومن الناحية العملية:

- هل عينيك ناحية الشرق الموطن الذى سوف يأتى منه السيد المسيح؟

- هل عندك استعداد للمجىء الثانى؟

- هل أنت شخص مستعد؟

ونصلى فى الأجبية "العمر المنقضى فى الملاهى يستوجب الدينونة"، وقد تكون أشياء شكلها جيد ولكن تؤدى به للهلاك، يجب أن يكون شخص لديه الاستعداد والانتظار "وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى آمين" انتبه.. مهما أحب الإنسان العالم فسوف لا يأخذ شيء منه نهائيًا ولن تجنى ثمرًا... فماذا نفعل؟

1- عيش بالوصية: أجعل وصية المسيح حاضرة أمامك وأجعل الإنجيل ظاهر "وَفِى نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلًا"، حتى لا تملأ قلبك محبة العالم أهتم بالوصية، ونحن فى نهاية العام وبداية صوم الميلاد، ويبدأ الإنسان يراجع نفسه وتصرفاته وأفكاره، ليبدأ السنة الجديدة بكل خير.

2- ممارسة سر الاعتراف: يبدأ أولًا من بيتك يجب أن تحضر للاعتراف فى البيت، وتقف أمام الله فى صلواتك، وتتعهد أن تبدأ بداية جديدة تكون النتيجة أن تذهب للأب الكاهن.

والاعتراف الحقيقى هو وقت قليل جدًا وليس وقت حكايات، وتجلس مع الأب الكاهن وكأنك فى محضر الله، وتسكب خطاياك وتعقد العظم أن تبدأ بداية جديدة، ونسميه سر التوبة والاعتراف والتوبة، تتضمن فى داخل معناها أنك تقول تعهد أمام الله، أنك لا تعود مرة أخرى للخطية.

والجلسة مع أبونا هى آخر خطوة يسبقها أن تجلس مع نفسك، وأن تقف أمام الله تتعهد بما ستقوله، مثل الابن الضال "فرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ"، وقام ونفذ الكلام الذى حضره، لتكون جلستك أمام الأب الكاهن، واعترافك بطريقة الكنسية تكون النتيجة أنك تقوم بالعمل وأنت عايش بداخله وليس شكل، ورجع الابن الضال وعاد إلى أبوه، وقبل أن يكمل كلامه أخذه أبوه فى حضنه وبدأ مسيرة الحياة الجديدة.

3- لاحظ نفسك: لا تجعل شىء يسرق أغلى ما عندك وهو الوقت، الله يعطيك فترة الليل لتراجع نفسك وتلاحظ نفسك، وتتعلم من السير المقدسة، نقابل فى حياتنا أشخاص سيرتهم لها رائحة الطيب وسير القديسين التى نسمعها، من فضلك لاحظ نفسك... سلوكياتك وكلامك.

4- حياة الرضا: الإنسان المتزمر يفتح باب كبير لمحبة العالم، من فضلك عيش حياة الرضا والشكر ربنا يعطينا كل يوم الحياة كلها والأسرة والأصدقاء والصحة... نعم الله لا يمكن حصرها، أفرح وأشكر الله على هذه النعم الكثيرة عيش واعرف أن مَحَبَّةَ الْعَالَمِ عَدَاوَةٌ للهِ وضع هذه الكلمة أمامك، يعطينا الله أن تكون حياتنا مليئه بمحبته الحقيقية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.