فيديو.. حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة الإعلان المضلل فى البلاك فرايدى

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز وجه تحذيرا لكافة الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات"، من استخدام عروض وإعلانات خادعة، للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات "بلاك فرايدى".





وفى مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية صدى البلد، أوضح سمير أن تم توجيه إنذار إلى التجار من خداع المستهكلين مع اقتراب بلاك فرايدى، مشيرا إلى أنه تم إعلامهم بغرامة مالية من 30 ألف جنيه إلى مليونى جنيه، حال الإعلان المضلل وخداع المستهلكين. وأكد القائم بأعمال الجهاز، أنه تم تحرير 30 إلى 40 محضرًا ضد مجموعة من التجار خلال الأيام الماضية، داعيا المواطنين إلى التوجه للمتاجر الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة، والتوجه فى حالة وقوع ضرر إلى حماية المستهلك.

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