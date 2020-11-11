الإفتاء تشيد ببيان هيئة كبار العلماء السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية

وأوضح مرصد الإفتاء، أن بيان هيئة كبار العلماء السعودية، قد استفاض فى توضيح كافة صفات الجماعة المحظورة التى تسيء للإسلام والمسلمين، إذ إن الجماعة تسعى دائمًا لتقسيم المجتمعات ونشر الفوضى، فتحريض المواطنين على الشغب وممارسة العنف جزء أصيل فى استراتيجية الجماعة الإرهابية.
وأشار المرصد، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ما استقر لها الحال فى بلد ما إلا وساد فيها الخراب والدمار، فالتأسيس الحديث لشرعنة العنف بصبغة دينية كان على يد الإخوان، بدايةً من حسن البناء مؤسس الجماعة المحظورة، وما لبثت الجماعة أن تفرعت منها مختلف الجماعات الإرهابية التى يلقى على يدهم المسلمون الآن كل صنوف القتل والتخريب.
وشدَّد مرصد الإفتاء، أن بيان هيئة كبار العلماء جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية لمنهاج وفكر جماعة الإخوان الإرهابية التى ثبت -كما جاء فى البيان- أنه "يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شُبَه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم"، من أجل تحقيق مصالحها الذاتية التى لا علاقة لها بالإسلام، وزعزعة التعايش فى الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، كما أنها تنظر إلى المجتمعات غير المسلمة على أنها مجتمعات كافرة، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم؛ ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت فى البلاد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".
ودعا مرصد الإفتاء، مختلف الهيئات والمؤسسات والمجامع الدينية فى دول العالم الإسلامى إلى تجريم وحظر جماعة الإخوان الإرهابية والتبرُّؤ منها، فتطرف الجماعة وعنفها سمة أصيلة فى فكرها ولا جدوى من إصلاحه أو تغييره.
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