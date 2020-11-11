البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: «بلاش تكون من برة هالله هالله ومن جوه يعلم الله»

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووجه البابا تواضروس العديد من النصائح، في مقدمتها أن محبة العالم هي عداوة الله، وهي آفة في حياة الإنسان الروحية، موضحا أن «محبة العالم لها مظاهر كثيرة، جميعنا يسمع عن انتخابات في دولة كبيرة وقالوا إن فيها بها تزوير، فالتزوير من صفات العالم وصفات عدم الأمانة».

وأضاف: «لا تكن مثلما يقول المثل الشعبي، من برة هلا هالله ومن جوه يعلم الله، لذا حين تعيش فى الحياة الحقيقية مع الله لابد من الانتباه لكل فعل تقوم به».

وطرح البابا سؤالا قال فيه «أين الله من حياتك؟، سوف نبدأ نصف الشهر فى صوم الميلاد، وبعدها ندخل في رأس السنة الجديدة لذا علينا مراجعة أنفسنا، لكي ترفض محبة العالم عليك أن تعيش بوصية المسيح والإنجيل، ثم ممارسة سر الاعتراف والذي يبدأ من منزلك فى صلواتك قبل الذهاب إلى الكاهن بالكنيسة، وعليك أن تلاحظ سلوكك وكلامك ووقتك، وعليك أن تعيش حياة الرضا، فالإنسان المتذمر فى العمل والحياة ، يفتح على نفسه بابا كبيرا لمحبة العالم، فعليك أن تعيش حياة الشكر فالله يعطى نعم كثيرة لا يمكن حصرها».