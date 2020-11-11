- 1/2
- 2/2
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات مقبلة، وقام توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
وحول مسئولو النادى الأهلى مليونى دولار لنادى الرجاء المغربى خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك ردًا على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخرًا لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.
وشهدت الساعات الماضية تلقى الرجاء عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية أبدت رغبتها فى ضم اللاعب الذى سبق وحصل الأهلى على توقيعه لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. الأهلي يضم المدافع المغربي بدر بانون لمدة 4 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.