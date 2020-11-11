رسميًا.. الأهلي يضم المدافع المغربي بدر بانون لمدة 4 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات مقبلة، وقام توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.

وحول مسئولو النادى الأهلى مليونى دولار لنادى الرجاء المغربى خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك ردًا على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخرًا لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وشهدت الساعات الماضية تلقى الرجاء عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية أبدت رغبتها فى ضم اللاعب الذى سبق وحصل الأهلى على توقيعه لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.