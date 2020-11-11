حجزنا حصصاً.. رئيس إدارة الشئون الوقائية بالصحة يكشف موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه منذ بداية الحديث عن فيروس كورونا علي مستوي العالم، ومصر طرقت جميع الابواب مستغلة ثقلها السياسي علي المستوي الدولي لتأمين حصة للمواطنين المصريين والفئات عالية الخطورة لأصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي الأكثر عرضة للفيروس.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لـ صدي البلد، ان مصر من أولى الدول التي حجزت لقاح اوكسفورد الخاص بشركة استرازينكا.

وأوضح، رئيس الإدارة المركزية، أن مصر بادرت بحجز حصة من لقاح شركة مديلنا الأمريكية.

واضاف عبد الفتاح، أن مصر تشارك مع الشركتين الصينين صاينوافارم و صاينوافاك، في التجارب الإكلينيكية، لاحد اللقاحات، وجهزت خطوط الانتاج للقاح الآخر، وفي حاله اعتماده، سيتم توفره للمواطنين وتقوم مصر بدورها الريادي في المنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن وقت حصول العالم علي لقاح لفيروس كورونا، مصر ستحصل عليه وبشكل سريع، وذلك لأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تؤمن حصولنا علي اللقاح، وذلك عند الانتهاء من التجارب الإكلينيكية السريرية بالمرحلة الثالثة، وبعدها يعتمد اللقاح ويبدأ بالتصنيع والتوزيع، ونعد المواطنين بتوفير اول لقاح معتمد بفيروس كورونا فور جاهزيته.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.

واضاف ان مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صرحت بأن الوزارة تتواصل مع الكوفاكس "الاتحاد العالمي للقاحات كورونا" وستقوم مصر بتوفير أى لقاح يثبت فاعليته ويعتمد بشكل نهائي من جانب الهيئات الدولية.