مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة أهمها تعطيل الدراسة

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محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بشأن أخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وغيرها من الملفات المهمة، وسوف نتناول في هذا التقرير هذه القرارات الهامة الجديدة والتي تهم المواطنين في مصر وأخر مستجدات وباء كورونا المستجد.

القرارات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020:-

عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع أعضاء حكومته وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة ذات الشأن الداخلي والتي كان على رأسها انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية لمصر بعد أن انتهت أعمال تشييد المقرات الحكومية بها، كذلك فقد ناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخذها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خاصة مع التجمعات والازدحام في البلاك فرايداي، وأخيراً تناول الاجتماع أيضاً سلطة المحافظين في اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة بمحافظاتهم وفق الظروف الخاصة بكل محافظة وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على اتخاذ القرارات الجديدة التالية والهامة:-