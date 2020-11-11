انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على يوسف هاني المدرس الذي أساء للنبي ووصفه بأوصاف مشينة في الإسماعيلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من القبض على يوسف هاني والذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسط حملات مكثفة ومطالبات عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسرعة محاكمته على خلفية الإساءة البالغة لنبي الإسلام.

القبض على يوسف هاني المدرس الذي أساء للنبي في الإسماعيلية

وتتم الآن عملية استجواب “جو هاني” داخل جهات أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، وذلك تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بتهمة إذراء الأديان على خلفية التعليقات المسيئة لشخص النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ورداً على إساءته للنبي عليه السلام، دشن نشطاء هاشتاج بعنوان #محاكمة_يوسف_هاني، وتصدر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بينما رفض مسيحيون ومسلمون هذه الإساءة والجرءة على محمد عليه السلام مطالبين بالقبض عليه، مما جعل أجهزة الأمن بالإسماعيلية اليوم تلقي القبض عليه.

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وكانت البداية مع قيام فتاه بنشر بوست عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ترفض فيه الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي عليه السلام، ليقوم هذا الشخص التي عرفت صفحته باسم على الفيس بوك بـ “جو هاني” بتوجيه إساءات بالغة ومتكررة للنبي عليه السلام، فقام النشطاء بأخذ سكرينات من الإساءة وتداولها والمطالبة بمحاكمته فوراً.