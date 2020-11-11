النيران تحاصر المعازيم في حفل خطوبة ابنة عصام الحضري "صور"

اشتعلت النيران داخل فيلا عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، خلال الاحتفال بخطوبة إبنته شاهنده، لتنقلب أحداث الفرح إلى هلع وخوف من النيران التي حاوطت الجميع.
نشر ميدو الحضري العديد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من الحفل، وبعد دقائق شارك بفيديو الحريق، مُعلقًا عليه قائلًا: "في ثانية كدة"، وأرفق معها صور "خرزة زرقاء".
كان قد، نشر الحضري صور من حفل خطوبة ابنته، معقبًا عليها قائلًا: بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير أنتي وعمر حبيبي وابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة.. كبرتي يا شوشو وكبرتيني.
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الجدير بالذكر، أن عصام الحضري أعلن أكثر من مرة اعتزاله كرة القدم ولكنه يعود للملاعب فى حالة تلقيه عروض، وأيضا إعلانه أكثر من مرة جاهزيته للعودة للملاعب في حالة تلقيه عرض جيد.
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