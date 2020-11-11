هنا الزاهد تشوق جمهورها حول مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن مسلسلها الجديد بعنوان "حلوة الدنيا سكر"، لتشوق جمهورها لنوعية العمل الجديد.

وطرحت "هنا" على جمهورها سؤال حول نوع المسلسل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "تفتكروا مسلسل دراما ولا كوميدي ولا رومانسي؟".

يعتبر مسلسل حلوة الدنيا سكر هو أول بطولة درامية مطلقة لهنا الزاهد مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة.

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الجدير بالذكر، أن المسلسل عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.