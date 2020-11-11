مطران الفيوم يدشن كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بدير الملاك

دشن الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرة الفيوم، ومعه الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الاربعاء، كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وذلك بدير الملاك غبريال العامر، بجبل النقلون.





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