متحدث الحكومة: تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية 1 ديسمبر.. ولا علاقة له بكورونا

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية سيبدأ من 1 ديسمبر، موضحا أن المطاعم سيكون موعد إغلاقها في الـ12 منتصف الليل، موضحاً أن قرارات الوزراء اليوم واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ولا علاقة لمواعيد الغلق بفيروس كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم محمد شردى، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا من المواطنين بالمحال والمولات نتيجة وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، مطالباً المواطنين للاستفادة والشراء في العروض والتخفيضات ولكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة.

وأكمل متحدث مجلس الوزراء، أن "أى محل أو مول سيسمح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة سيطبق عليه العقاب على الفور، وهو يتمثل في الإغلاق الإدارى للمحل أو المول لمدة 3 أيام متتالية، مضيفا أن القرار يطبق على المحال أو المولات.