نقابة الصيادلة: استلام تراخيص مزاولة المهنة في نفس اليوم

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن إمكانية التقدم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى ادارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة فى سرعة استخراج التراخيص. وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنيه كالتالى:

1_شهادة التخرج أصل 2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل 8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل) أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص من وزارة الصحة ، فأوضحت أنها تتمثل فيما يلي: 1_شهادة التخرج أصل 2_شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 5_ 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_إيصال سداد النقابة أصل 7_دوسيه للحفظ 8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة) 9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل 10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل 11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل 12_شهادة تدريب 800ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.

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