أبو العينين حسسنا إننا مش لوحدنا.. مستفيد من مبادرة التصالح: مكنتش قادر على علاج ابني وهو سدد عني

توجه عيد حكيم، أحد المستفيدين من مبادرة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالشكر له، بعد تكفله بسداد جدية التصالح لـ 5000 أسرة بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن لديه ابن مريض بمرض التوحد ، ويحتاج رعاية لأكثر من 18 ساعة، وأموره الاقتصادية صعبة.

وقال "حكيم" إنه توجه إلى الحي التابع له لإعفائه من قيمة التصالح؛ لكونه يمتلك ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن المسؤولين أخبروه بأن المبادرة مقدمة من النائب محمد أبو العينين.

وأضاف: "توجهت على الفور إلى مؤسسة أبو العينين، والتي أبدت ترحيبًا وتجاوبًا كبيرًا معي، مما جعلني أشعر بأنني لست وحيدا، وهناك من يشعر بمشاكلنا".

وأضاف عيد حكيم: ربنا يبنيله قصور في الجنة ويوسع عليه، وأطلب من جميع رجال الأعمال أن يحذو حذوه".