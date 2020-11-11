انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسكان الاجتماعي: إقبال كبير على حجز شقق محدودي ومتوسطي الدخل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت منذ قليل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبد الحميد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة توفير شقة لكل مواطن مصري، حيث تحرص الحكومة الحالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بتنفيذ العديد من الخطط لبناء شقق جديدة بالعديد من المحافظات والمدن المصرية تنفيذاً لتعليمات الرئيس.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت “عبد الحميد” من خلال مداخله هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة ” دي أم سي” الفضائية المصرية، أنه يوجد شقق سكنية لمنخفضي الدخل في 12 مدينة جديدة، كما أنه يتم طرح شقق إسكان لمتوسطي الدخل بـ11 مدينة جديدة خلال هذه الفترة، مؤكدة للجميع أنه يوجد إقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وكذلك التقديم للوحدات بمدينة حدائق العاصمة جنوب مدينة بدر.

وكانت مكاتب البريد الكبري في المحافظات قد شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين من أجل سحب كراسات شروط الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ” المليون وحدة”.

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وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن عدد من مكاتب البريد قد انتهت بها كراسات الشروط خلال أول ساعتين للعمل، وطلبت على الفور من وزارة الإسكان زيادة أعداد الكراسات المتاحة، وعلى الفور تم إمداد مكاتب بالبريد بالكراسات التي تحتاجها، وللتعرف على أهم شروط وأماكن حجز الشقق الجديدة من خلال هذا الرابط.