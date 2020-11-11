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انت الان تتابع تفاصيل خبر حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء نهاية 2020 .. الحكومة تكذب الشائعة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن نية وزارة الكهرباء والطاقة زيادة أسعار استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير نهاية العام الجاري 2020م، إلا ان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر يرصد تلك الشائعات ويرد عليها في أسرع وقت، ويظهر الحقيقة كاملة للمواطنين من مصادر رسمية، حتى لا تنتشر أخبار غير صحيحة قد يكون الغرض منها إحداث نوع من البلبة في الشارع المصري، ما أوجب الرد على تلك الشائعات لتوضيح الحقائق للجمهور .
حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء نهاية 2020
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن عزم الحكومة على فرض زيادات جديدة على أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، موضحًا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها ليس لديها نية لزيادة أسعار الكهرباء في نهاية العام الجاري، وأن أسعارها كما هي دون زيادة، وما تم تداوله محض شائعات، الغرض منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ونشر البلبلة والقلق بين المواطنين .
مناشدة المركز الإعلامي للمواطنين
ناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين في مصر بتحري الدقة والموضوعية في نشر أي أخبار لا يكون مصدرها جهة رسمية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من أي معلومات وأنباء يتم تداولها، مشيرة إلى أن هناك بعض الجهات والأشخاص يروجون تلك الشائعات، لإثارة الرأي العام في مصر ضد الحكومة، وإثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي .
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