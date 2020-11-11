المصرية للاتصالات تحدد طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 ومواعيد تطبيق الغرامة

حددت المصرية للاتصالات طرف دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 ومواعيد تطبيق الغرامة حتي يكون المشتركين أكثر دارية ويتمكنون من دفع فاتورة التليفون الأرضي في الفترة المحددة من قبل شركة المصرية للاتصالات سواء على الإنترنت والطرق التقليدية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكنكم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون لتظهر قيمة الفاتورة .. لمعرفة الفاتورة اضغط هــنـــــــــــــــا

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020

حددت طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 بمختلف الوسائل على النحو التالي:

- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

- الدفع الكترونيًا من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات.

- فودافون كاش

- خدمة فورى.

- ماكينات الصراف الآلى ATM لبنوك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولي

والجدير بالذكر أن قررت الشركة المصرية للاتصالات WE أن يكون يوم 14 نوفمبر 2020 هو آخر موعد اسداد فاتورة التليفون الأرضى ينتهى فيه شهر السماح المحدد لسداد فاتورة شهر أكتوبر، والذى بدأ في 15 أكتوبر 2020 الماضى، وتستطيع الاستعلام عن قيمة الفاتورة مباشرة من موقع الشركة على الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة. اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات we تحتل مركز آخير في سرعة التحميل والتنزيل



غرامة التليفون الأرضي



كما حددت الشركة المصرية للاتصالات اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى الاستقبال فقط ولمدة شهر ينتهى في 14 ديسمبر لغير المسددين لفاتورة شهر أكتوبر، وتقوم الشركة اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر برفع الخط من الخدمة موقتًا مع فرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

