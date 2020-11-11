خاص لـ تحيا مصر: إصابة رئيس أكاديمية كرة اليد بالزمالك بفيروس كورونا وغلق الأكاديمية

أكدت مصادر خاصة لـ تحيا مصر أن عمرو درويش رئيس أكاديمية كرة اليد بالزمالك قد أصيب بالوباء العالمي كوفيد ١٩، وأن حالته الصحية قد ساءت بسبب كورونا، وأن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تفاقم بعد مخالطة درويش لعدد كبير من اللاعبين.

وأكدت المصادر لـ تحيا مصر، أنه قد تم صدور قرار عاجل بغلق الأكاديمية، ومنع فريق ٢٠٠٦ اليد من دخول النادي لحين توقيع الكشف الطبي عليهم بسبب مخالطتهم عمرو درويش نجل كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق.