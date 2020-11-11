خاص لـ تحيا مصر: إصابة رئيس أكاديمية كرة اليد بالزمالك بفيروس كورونا وغلق الأكاديمية

أكدت مصادر خاصة لـ تحيا مصر أن عمرو درويش رئيس أكاديمية كرة اليد بالزمالك قد أصيب بالوباء العالمي كوفيد ١٩، وأن حالته الصحية قد ساءت بسبب كورونا، وأن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تفاقم بعد مخالطة درويش لعدد كبير من اللاعبين.
وأكدت المصادر لـ تحيا مصر، أنه قد تم صدور قرار عاجل بغلق الأكاديمية، ومنع فريق ٢٠٠٦ اليد من دخول النادي لحين توقيع الكشف الطبي عليهم بسبب مخالطتهم عمرو درويش نجل كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق.
وأوضحت المصادر أن حالة من الذعر قد عمت فريق اليد وباقي القطاعات بالقلعة البيضاء في ظل حالة من التعتيم الشديد على الخبر لحماية درويش وعدم إثارة الجدل حوله، في ظل حالة انعدام شديدة لاتباع إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى لتفشي الفيروس على مستوى القيادات والكوادر بأكاديمية اليد بنادي الزمالك.
وأكدت المصادر على تصاعد حالة من الاستياء الشديد بسبب عدم الإعلان عن تفاصيل إصابة درويش، أو مدى تفشي الوباء داخل باقي القطاعات الرياضية في نادي الزمالك، والتستر على الأمر بطريقة أدت لمخالطة مسؤول بالنادي لكامل أعضاء الفريق، واللذين ذهبوا من جانبهم لأسرهم وذويهم واختلطوا بهم.
وبالتزامن مع ذلك خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، بالاطمئنان على حالة اللاعبين، في اليوم الأول من التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة الراحة.
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