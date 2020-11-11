محافظ الجيزة يوجه بتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لدعم ملف القضية السكانية

دعا أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعى الأسر تجاه الصحة الإنجابية، ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان، لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" للحد من الزيادة السكانية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.





جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة وحدة سكان الجيزة فى ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، التى تنعقد لمدة أربعة أيام تنتهى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر من الشهر الجارى.

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التى قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتى تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

وتشهد الورشة انعقاد محاضرات وحلقات نقاشية عن "القضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكانى"، والتى منها شرح وإيضاح مصفوفة مؤشرات متابعة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية للدكتورة فاطمة جيل مدير المشروع.

كما تتضمن الفعاليات محاضرة عن مقترح الإطار المؤسسى للتنسيق، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015 / 2030 "، وفكرة عامة عن الهيكل التنظيمى للمشروع والرؤية المستقبلية فى 2020 للدكتور علاء بكر استشارى التطوير والدعم المؤسسى.

كما يتخللها محاضرة بعنوان "أساليب عرض وتحليل المؤشرات السكانية"، للدكتورة سها حسن مستشار تحليل البيانات، بالإضافة إلى محاضرة عن "نقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية"، ضمن مشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية، قدمها كل من الدكتورة ناهد إسكندر والدكتور هشام الهلباوى، وكذا محاضرة عن أهمية التخطيط المبنى على النتائج فى متابعة الخطط للدكتورة ياسمين الجرف مستشار المتابعة والتقييم.

كما شهدت الورشة عرض خطط المجلس القومى للسكان بمحافظة الجيزة، والمحافظات المشاركة وأهدافها الاستراتيجية، وكذلك تنظيم عدد من الأنشطة والإختبارات لإيضاح مدى الاستفادة من ورشة العمل، وحلقات نقاشية من الوفود المشاركة لكل محافظة، فضلا عن المحاور الرئيسية وأنشطة المشروع بمشاركة الشباب المتطوع وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، وتحديد آليات لتحقيق أهداف المشروع المرجوة وربطها برؤية مصر 2030، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.