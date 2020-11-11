وتم التكريم على عدة دفعات لتجنب التجمعات، للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. وشمل التكريم المتفوقين فى مرحلتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك خريجى الجامعات، وحملة الدبلومات والماجستير والدكتوراه. كما كرم نيافته الفائزين فى المسابقة البحثية للدين المسيحى، التى نظمتها وزارة التربية والتعليم برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى. وفى سياق رعوى آخر دشن الأنبا تيموثاوس معمودية كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول "مقر المطرانية"، بعد تجديدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم الفائزين فى المسابقة البحثية للدين المسيحى بالزقازيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.