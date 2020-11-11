نوهت محافظة الجيزة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه فى إطار قيام شركة الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة للشبكات فإنه سيتم غدًا الخميس الموافق 12/11/2020 إجراء أعمال صيانة لغرفة محولات مدينة النجوم ومنطقة شارع ناهيا ببولاق الدكرور التابعة لشبكات كهرباء بولاق الدكرور، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع لمدة 3 ساعات فقط تبدأ فى الـ 10 صباحًا وحتى الـ 1 ظهرًا.





ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة الكهرباء بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعنلة للإنتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة. وقد أوضحت شركة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى : مدينة النجوم ( شارع عمر بن الخطاب من جمال عبدالناصر- شارع المصطفى من عمر بن الخطاب- شارع الإمام بالله من عمر بن الخطاب- شارع عبدالباسط من عمر بن الخطاب- شارع صادق المهدى من عمر بن الخطاب - شارع جمال عبدالناصر- شارع المدرسة من جمال عبدالناصر- شارع بدر على من المدرسة – شارع صلاح محمد شعبان من المدرسة- شارع احمد الخطيب من المدرسة – شارع سيد الخولى من المدرسة). وبالنسبة للشوارع المتأثرة بمنطقة ناهيا فهى ( الدكتور رمضان- ربيع حسن – محمد قطب- حسن شريف- نصر- شارع الرحمة من عبدالحميد البندارى) من شارع 6 أكتوبر و شارع أبوسريع حسنين من شارع فاروق حرب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة 3 ساعات .. قطع التيار الكهربائى عن بعض مناطق بولاق الدكرور للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.