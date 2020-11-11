رئيس لجنة مكافحة كورونا: أعداد الإصابات بالفيروس تتضاعف وعلينا الحذر

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك تضاعف فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر، ولابد من اتخاذ الحذر من الارتفاع فى الأعداد، مشيرا إلى أن السبب فى زيادة الأعداد هو دخول فصل الشتاء، وقد تم التحذير من قبل حول هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc: "من أول يوم كنت دايما بقول إن كوفيد 19 بيصيب الفئات العمرية الأقل، لأنهم أكثر فئة بتتحرك، والناس كل ما تكبر فى السن الحذر بيكون أكبر شوية، ولازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر، وبقى فى أمل بعد ما بدأ الكلام عن وجود لقاحات للفيروس في الفترة الجاية". وتابع: "لأول مرة الناس تاخد بالها إن وزيرة الصحة بدأت تتكلم عن محافظات ومناطق هي الأكثر إصابة وده أمر مهم جدا، وهتشهد إجراءات احترازية كبيرة، ومانقدرش نقول إن في قيود أو هتفرض قيوم إلا لما الأعداد تتضاعف بشكل كبير". وواصل قائلا: "مصر متابعة اللقاحات اللي بتجرى عليها التجارب ساعة بساعة، ومعظم التجارب في مراحلها السريرية الثالثة، واللقاح الروسي بدأ يظهر نتائج كويسة، وفي دراسات إحنا ماشيين فيها في اللقاح الصيني، وقربنا على النهاية منها، لذلك بحث المصريين أنهم يكملوا مشاركة في هذه الدراسة، لأن ده الأمل لنقضي على هذا الوباء".

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