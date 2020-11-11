وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج تمثل أهمية كبيرة لدى قطاع كبير من الشباب فالكثير يأمل أن يكون ضمن فريق البنك الأهلي المصري كموظف لمه يحصل عليه من مرتبات مجزية ومكانة مرموقة.

شروط التقدم إلي وظائف البنك الأهلي المصري:



وضع البنك الأهلي المصري شروط وظائف حديثي التخرج كما يلي:

1- أن يكون المتقدم من الحاصليين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم من طلاب الكليات أو الجامعات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى إلي الجامعات.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عند التعيين عن 28 عامًا.

4- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام ولا يقل عن جيد.

5- أن يكون محل الإقامة إلي المتقدم مطابق إلي الرقم القومي.

6- ألا يكون إلي المتقدم أقارب داخل البنك و حتى الدرجة الثالثة.

والتخصصات المطلوبة هي : إدارة الموارد البشرية ،و تجارة،و إقتصاد ، و إدارة أعمال، وهندسة حاسبات ،وعلوم حاسب، حقوق.

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طريقة التقديم إلي وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج



- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي إلي البنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة خاصة إلي الوظائف.

- اختيار حديثي التخرج.

- الضغط على اقبل الشروط

- قدم طلبك من الآن واملأ البيانات المطلوبة.

