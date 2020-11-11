محلل سياسي: بايدن مستحلف لأردوغان والأتراك قلقانين منه

قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن الانتخابات الأمريكية ستنتهي رسميا بإعلان فوز أحد المرشحين في السادس من يناير المقبل.

وتابع عباس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر سكايب «وفقا للدستور أعضاء المجمع الانتخابي يصوتون خلال الفترة من 14 ديسمبر حتى 23 ديسمبر في كل ولاية وفقا للتصويت الشعبي ليعلن اسم الرئيس في 6 يناير»، مردفا «بايدن رئيسا وفقا لوسائل الإعلام فقط، لكن النتيجة لم تعلن رسميا، وجورجيا أعلنت اليوم إعادة فرز الأصوات يدويا».