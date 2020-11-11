وزير الزراعة: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام المقبل

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة تصدر إجراءات احترازية باستمرار للمزارعين قبل موجات السيول والطقس غير المستقر.

وتابع القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوزارة تحرص على تطوير نظم الري، فضلا عن استخدام تسوية الأراضي بالليزر لترشيد كمية المياه المستخدمة في الري بنسبة 15%».

وأضاف وزير الزراعة «تسوية الأرض بالليزر تساهم في توفير الفترة الزمنية المخصصة لري الأرض، وبالتالي كمية المياه».



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