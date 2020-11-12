أشاد وزير الدولة الأوغندى للعلاقات الخارجية أوريم أوكيلو، بعمق العلاقات بين مصر وأوغندا، معربًا عن تطلعه إلى عقد جولة المشاورات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين فى كمبالا فى أقرب فرصة ممكنة، حيث كان مقررًا عقدها العام الجارى قبل أن يتم تأجيلها فى ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدولة الأوغندى للعلاقات الخارجية يشيد بعمق العلاقات مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.