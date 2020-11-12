محمد صلاح يطالب جماهير الأهلي والزمالك بنبذ التعصب قبل نهائي إفريقيا

حث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جماهير الأهلي والزمالك على نبذ التعصب خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطالب صلاح خلال حفل تكريمه باتحاد الكرة المصري، الجماهير بأن تستمتع بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، دون الانجراف وراء أشياء أخرى ليس لها علاقة بكرة القدم، مشيراً أن وصول الزمالك والأهلي لنهائي أفريقيا يعد أمراً رائعاً.
وأبدى "صلاح" سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهله في الحفل الذى نظمه اتحاد الكرة لتكريم اللاعب الذى يقام على هامش معسكر المنتخب فى اطار الاستعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2022..
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