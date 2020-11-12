للتخفيف على أولياء الأمور.. مؤسسة أبو العينين تتكفل بسداد المصروفات الدراسية لطلاب العجوزة

تكفلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بسداد المصروفات الدراسية عن الطلاب بالمدارس التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بناءً على توجيهات النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب؛ وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، والأسر محدودة الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وسلم وفد من مؤسسة أبو العينين، كشوفات بأسماء الطلاب الذين تتكفل المؤسسة بتسديد المصروفات عنهم، لإدارة العجوزة التعليمية.
من جانبهم، قدم أهالي حي العجوزة الشكر للنائب محمد أبو العينين، لإسهاماته البارزة والخدمات التي يقوم بها للدائرة، مؤكدين أنه دائما ما يلبي احتياجات ومطالب الأهالي والأسر محدودة الدخل.
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