موجز السوشيال ميديا| شوبير يعلن خبراً سعيداً للأهلاوية.. وعمر كمال يثير الجدل بسيارته

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

إنجي وجدان تضع مولودتها الجديدة وهذا اسمها..شاهد

فاجأت الفنانة انجى وجدان جمهورها بوضع مولودتها الجديدة " نازلي" ونشر صورة له معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

مصطفى شوبير يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى الكابتن احمد فتحى لاعب فريق بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده .

عاجل ورسميا.. شوبير يعلن خبرا سعيدا للأهلاوية |شاهد

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن انضمام المغربي بدر بانون إلى صفوف النادى الأهلى لمدة 4 سنوات وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" وظهر عمر كمال فى الصورة واقفا امام سيارته معلقا: "الفلوس مش كل حاجة.. راحة البال أهم شيء".