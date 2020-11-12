إنجي وجدان تضع مولودتها الجديدة وهذا اسمها..شاهد
فاجأت الفنانة انجى وجدان جمهورها بوضع مولودتها الجديدة " نازلي" ونشر صورة له معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
مصطفى شوبير يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده.. شاهد
هنأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى الكابتن احمد فتحى لاعب فريق بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده .
عاجل ورسميا.. شوبير يعلن خبرا سعيدا للأهلاوية |شاهد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن انضمام المغربي بدر بانون إلى صفوف النادى الأهلى لمدة 4 سنوات وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي
أثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" وظهر عمر كمال فى الصورة واقفا امام سيارته معلقا: "الفلوس مش كل حاجة.. راحة البال أهم شيء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا| شوبير يعلن خبراً سعيداً للأهلاوية.. وعمر كمال يثير الجدل بسيارته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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